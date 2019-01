Brexit : Eurotunnel s'inquiète du manque de clarté des règles douanières

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire du tunnel sous la Manche, Eurotunnel (GET.FR), a demandé mardi soir aux responsables politiques européens et britanniques de clarifier les règles douanières qui prévaudront à l'issue du Brexit, alors que le parlement britannique a largement rejeté le projet d'accord avec l'Union européenne négocié par le gouvernement de Theresa May.

"Eurotunnel appelle les responsables politiques à préciser dès que possible la nature des accords douaniers à mettre en place entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne", à indiqué le groupe dans un communiqué, en estimant que "seules des règles claires permettront aux acteurs économiques de continuer à investir et à créer des emplois et de préserver la dimension humaine, sociale et culturelle des échanges entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne".

Selon des chiffres fournis par l'opérateur ferroviaire, 26% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne passent par le tunnel sous la Manche, représentant plusieurs centaines de milliers d'emplois.

Le groupe a toutefois rappelé qu'il s'était préparé depuis deux ans "à tous les scénarios", assurant avoir adapté ses infrastructures pour être en mesure d'assurer la fluidité du trafic "avec ou sans accord". Le concessionnaire du tunnel a notamment indiqué qu'il travaillait à ce que les nouveaux contrôles douaniers post-Brexit n'aient pas d'impact significatif sur le trafic.

De tels contrôles ne représentent pas nécessairement un frein au commerce, a également assuré Eurotunnel. A l'ouverture du tunnel en 1994, les camions ne passaient que trois contrôles avant d'embarquer contre huit aujourd'hui, ce qui n'a pas empêché le trafic de camions d'être multiplié par quatre de 1994 à 2018, a souligné le groupe.

- Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +331 41 27 47 99; tvarela@gefi.fr

