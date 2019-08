PARIS (Agefi-Dow Jones)--La baisse sur un an du trafic des navettes Getlink a été en juillet de 7% pour les véhicules de tourisme et de 10% pour les camions, et non de respectivement 3% et 5% comme écrit par erreur dans une dépêche publiée à 8h41.

Agefi-Dow Jones The financial newswire