GETLINK : 4ème record consécutif pour le trafic de navettes camions

Getlink (Ex-Eurotunnel) annonce que sur le mois d’août 2018, le Shuttle Freight a poursuivi sur sa lancée et enregistré le meilleur mois d’août de son histoire avec 130 926 camions transportés, établissant un 4ème record de trafic mensuel consécutif. Depuis le 1er janvier, plus de 1,1 million de camions ont traversé la Manche avec Le Shuttle Freight, explique l’exploitant du tunnel sous la manche.De son côté, le trafic des Navettes Passagers s'est inscrit en légère hausse de 0,3% par rapport au mois d'août 2017, avec 362 905 véhicules transportés. Il s'agit du second meilleur trafic au même titre qu'août 2015 en ce qui concerne les voitures.Depuis le 1er janvier près de 1,9 million véhicules de tourisme ont traversé à bord des Navettes.