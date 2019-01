GETLINK : Claire Piccolin a rejoint le Comité Exécutif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Claire Piccolin, secrétaire générale du conseil d’administration de Getlink, a rejoint le Comité Exécutif du groupe le 1er janvier 2019. « Cette nomination au Comité Exécutif illustre l’accroissement des enjeux liés à la conformité dans un contexte de mutation rapide de notre environnement et de son cadre réglementaire », explique Getlink. Claire Piccolin a intégré le groupe en 2002, après avoir exercé en qualité d'avocat associé dans un cabinet anglais pendant une dizaine d'année.Spécialisée en Droit des sociétés et droit boursier, Claire Piccolin a d'abord rejoint la Direction Juridique d'Eurotunnel, puis la Direction Financière pour finalement, à l'issue de la restructuration de 2007, devenir secrétaire du conseil d'administration de Getlink SE.Directrice Droit des sociétés pour le groupe et Responsable du centre de relations actionnaires individuels, elle a été nommée Compliance Officer en 2017.