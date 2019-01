Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Getlink (ex-Eurotunnel) a publié un chiffre d’affaires consolidé de 1,079 milliard d’euros au titre de son exercice 2018, soit une hausse de 5% à taux de change constant. « Getlink poursuit sur sa lancée, après des croissances de 4% en 2016 et 2017, et établit à cette occasion un nouveau record historique de revenus à taux de change et périmètre constants », s’est félicité le concessionnaire du tunnel sous la Manche. Il s’agit là de la 9ème année consécutive de croissance de son chiffre d’affaires à périmètre comparable et taux de change constant.Dans le détail, l'activité se répartit entre les Navettes Eurotunnel (636,4 millions d'euros, +6%), le Réseau ferroviaire (305,6 millions, +5%) et l'Europorte (121 millions, +2%).Il est à noter que l'Eurostar a signé une année record avec près de 11 millions de passagers transportés (+7%)." Getlink, en véritable entreprise de service, continue sur sa lancée en renforçant ses positions et en établissant de nouveaux records historiques ", a commenté Jacques Gounon, le PDG de Getlink.Les résultats annuels du groupe seront publiés le jeudi 21 février avant Bourse.