GETLINK : dévoile des résultats semestriels en hausse

Getlink a enregistré un chiffre d'affaires de 269 millions d'euros au deuxième trimestre, en croissance de 2%. Sur l'ensemble du premier semestre, l'opérateur du tunnel sous la Manche a enregistré un bénéfice net consolidé de 39 millions d’euros, en hausse de 15%. Son Ebitda a progressé de 5% à 250 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 510 millions (+4%).Getlink rappelle que "le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant restent caractérisés par une saisonnalité forte sur l'année et que les résultats du premier semestre ne peuvent donc être extrapolés à l'ensemble de l'exercice."En attendant, le groupe confirme ses objectifs 2018 d'un Ebitda de 545 millions d'euros et d'un dividende de 35 centimes d'euros par action. A l'horizon 2020, Getlink vise un Ebitda supérieur à 735 million d'euros (+38% au moins), un free cash flow de 400 millions d'euros (+70% environ) et une augmentation annuelle du dividende de 5 centimes d'euros par action.