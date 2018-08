GETLINK : enregistre un mois de juillet historique en termes de trafic

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Getlink (ex-Eurotunnel) a fait état d'une croissance de 3% de son trafic Navettes passagers en juillet, avec 314 955 voitures transportées. C'est le second meilleur mois de juillet pour cette activité depuis 1999. Depuis le 1er janvier, plus de 1,5 million de véhicules de tourisme ont traversé à bord des navettes. Pour sa part, le trafic Navettes camions a progressé de 6% en juillet avec 144 990 véhicules. Il s'agit d'un nouveau record pour cette activité sur un mois de juillet, a précisé Getlink, et du troisième meilleur trafic de son histoire après mars 2018 et mars 2017Depuis le 1er janvier, près d'un million de camions ont traversé la Manche avec Le Shuttle Freight.