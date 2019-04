Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’assemblée générale mixte de Getlink vient de s’achever. Le quorum des actionnaires présents ou représentés a atteint cette année 73,55% des titres ayant droit de vote. « La totalité des résolutions soumises au vote par le Conseil d’Administration a été largement approuvée », explique le concessionnaire du tunnel sous la Manche. Les résolutions relatives à l’augmentation du dividende et à la rémunération 2019 des dirigeants ont été approuvées avec respectivement 98,92% et 97,74% des voix exprimées.L'assemblée générale ordinaire de la société, après avoir approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés, a voté le versement d'un dividende de 36 centimes d'euro par action, en augmentation de 20% par rapport à l'année dernière et représentant pour cette année un montant global de 198 millions d'euros.