GETLINK : le Brexit fait toujours sentir ses effets en mai

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Getlink (ex-Eurotunnel) parvient à progresser de 0,36% à 13,99 euros sur un marché parisien déprimé. Si les chiffres de trafic de mai ressortent en baisse sensible, le concessionnaire du tunnel sous la Manche a pu compter sur le soutien d’Oddo BHF, qui a maintenu ses prévisions annuelles et confirmé sa recommandation d’Achat sur la valeur.Dans le détail, Getlink explique que près de 128 000 camions ont été transportés le mois dernier. Ce chiffre est en baisse de 11% par rapport à mai 2018. Le trafic camions a été pénalisé par la poursuite du déstockage, après les stockages effectués en amont du Brexit qui devait intervenir le 29 mars dernier. Le groupe mentionne cependant que les flux liés à la production automobile au Royaume-Uni reprennent progressivement.De son côté, le trafic des Navettes Passagers s'établit à plus de 213 000 véhicules transportés sur le mois de mai. Ce chiffre est en repli de 7% par rapport à mai 2018. Le groupe explique ce repli par un effet calendaire défavorable avec la tenue tardive des vacances de Pâques sur le mois d'avril, ce qui entraîne une contraction mécanique de la demande sur mai.Si les chiffres de trafic du mois de mai semblent assez mauvais, ils ne remettent pas en cause les attentes d'Oddo BHF pour l'année, à savoir une baisse de 4% du trafic camions et de 2% sur les navettes passagers.Compte tenu du report du Brexit, l'expert pense que le trafic passagers de l'été ne devrait pas être trop perturbé. Par ailleurs, l'analyste reste très confiant sur la dynamique des tarifs tant sur les camions que les passagers.Au final, Oddo BHF a réitéré sa recommandation Acheter sur le titre Getlink, ainsi que son objectif de cours de 17,10 euros.