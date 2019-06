GETLINK : le trafic de passagers et camions en baisse au mois de mai

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Getlink a enregistré une baisse de son trafic de passagers et camions en mai 2019. Dans le détail, le trafic Camions est en repli de 11% par rapport à mai 2018 suite au déstockage des entreprises britanniques en avril-mai, après les stockages réalisés pendant les trois premiers mois de l'année (en vue d'un Brexit initialement prévu le 29 mars). Quant aux Navettes Passagers, elle ont transporté 213 613 véhicules de tourisme, en baisse de 7% par rapport à mai 2018.Un effet calendaire défavorable avec la tenue tardive des vacances de Pâques sur le mois d'avril, entraîne une contraction mécanique de la demande sur mai. Depuis le 1er janvier 2019, plus de 930 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle."Le retard du processus de Brexit dû aux incertitudes politiques en Grande-Bretagne semble se faire sentir sur l'activité économique comme le montrent les indicateurs macro- économiques et la contraction de la production industrielle", a notamment commenté le groupe.