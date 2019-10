GETLINK : légère baisse du trafic passagers en septembre

Données financières (EUR) CA 2019 1 099 M EBIT 2019 389 M Résultat net 2019 136 M Dette 2019 4 406 M Rendement 2019 3,07% PER 2019 53,5x PER 2020 42,6x VE / CA2019 10,5x VE / CA2020 9,88x Capitalisation 7 179 M Graphique GETLINK Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GETLINK Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 13,91 € Dernier Cours de Cloture 13,39 € Ecart / Objectif Haut 27,7% Ecart / Objectif Moyen 3,87% Ecart / Objectif Bas -25,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jacques Gounon Chairman & Chief Executive Officer Laurent Fourtune Chief Operating Officer Michael Schuller Finance Director Jean-Pierre Trotignon Independent Director Colette Neuville Senior Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GETLINK 14.15% 7 883 TRANSURBAN GROUP 28.76% 27 578 ATLANTIA SPA 18.48% 19 228 GRUPO CCR 50.00% 8 269 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED -7.51% 7 111 CHINA MERHNTS EXPRSWYNTWK TECHHLDGCOLTD --.--% 6 774