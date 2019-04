GETLINK : nouveau DRH

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bertrand Gérard est nommé Directeur Ressources Humaines de Getlink et président du CIFFCO, l'organisme privé de formation ferroviaire du groupe à compter du 1er avril 2019. Diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d'une maitrise en droit social (Université Paris I), Bertrand Gérard, 52 ans, a travaillé tant dans l'industrie (Pierre Fabre, Siplast) que dans les services (Suez, Delta Security Solutions). Il a été DRH du concessionnaire d'autoroute Sanef et, dernièrement DRH chez Spie Batignolles.Il reportera directement à François Gauthey, directeur général délégué, et mettra son expérience au service du groupe pour accompagner les équipes opérationnelles en contribuant, notamment, à la culture digitale et au développement des compétences.Il remplace Xavier Moulins qui a quitté le groupe le 29 mars 2019.