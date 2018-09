GETLINK : première émission sous forme de « Green Bonds »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Getlink (ex Eurotunnel) annonce aujourd’hui son intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une première émission d’obligations vertes seniors garanties venant à échéance en 2023. « Conformément aux valeurs du groupe en matière environnementale, ces obligations seraient des Green Bonds », explique le concessionnaire du tunnel sous la Manche.Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté principalement au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling contracté en février 2018 par Eurotunnel Agent Services Limited, filiale de la société, pour l'achat des obligations G2 et au financement des investissements liés au projet ElecLink du groupe.Cette émission faite au niveau du groupe est rendue possible par les différentes mesures prises en 2015 et 2017 pour permettre à Getlink de gérer son financement de façon classique.Les obligations ne pourront être offertes ou vendues qu'à des investisseurs qualifiés.Le résultat de l'émission sera présenté en fin de semaine.