GETLINK : trafic Navettes Camions record en 2018

Getlink (ex-Eurotunnel) vient de faire état de son trafic Navettes pour le mois de décembre 2018. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche explique que plus de 130 000 camions ont été transportés. Ce chiffre est en hausse de 2% par rapport à décembre 2017. Ainsi, le service de Navettes Camions établit en 2018 un nouveau record de trafic annuel avec près de 1,7 million de camions ayant traversé la Manche, un chiffre en hausse de 3%.De plus, le trafic des Navettes Passagers s'établit à près de 236 000 véhicules transportés sur le mois de décembre 2018. Ce chiffre est en progression de 1% par rapport à décembre 2017. Depuis le 1er janvier, plus de 2,47 millions véhicules de tourisme ont traversé à bord des Navettes, soit une augmentation de 3%. Sur l'année 2018, plus de 2,7 millions de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes, un chiffre en hausse de 2%.