GETLINK : une étude de faisabilité pour la liaison Londres-Bordeaux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une nouvelle étape vers un lien ferroviaire direct à grande vitesse entre Londres et Bordeaux a été franchie mercredi 10 octobre 2018 avec l’accord conclu entre quatre gestionnaires d'infrastructure pour le lancement d'une étude de faisabilité des adaptations nécessaires de la gare de Bordeaux Saint Jean à l’accueil d’un futur trafic transmanche.Cet accord marque une étape clé dans la coopération entre SNCF-Réseau, Eurotunnel, LISEA et HS1 dans la perspective de création d'une voie d'accès ouverte " clé en main " pour un opérateur.L'étude portera sur la mise en place des installations nécessaires aux contrôles de sécurité frontaliers permettant ainsi aux passagers de se rendre directement de Bordeaux St Jean à Londres St Pancras.Ce projet de nouveau lien ferroviaire, rendu possible par l'ouverture récente de la ligne LGV SEA (Sud Europe Atlantique) entre Tours et Bordeaux, proposera de relier Bordeaux à Londres en moins de cinq heures." En 2017, plus d'un million de personnes ont voyagé par avion entre Londres et la région de Bordeaux et les études montrent que jusqu'à 20% des clients choisiraient le rail pour un service de cette distance ", explique Getlink, dans son communiqué.