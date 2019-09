Getlink : +3% de trafic de navettes passagers en août

11/09/2019 | 09:26

Getlink annonce que ses navettes passagers ont transporté 373.084 véhicules de tourisme le mois dernier, en hausse de 3% par rapport à août 2018, avec une dernière semaine d'août représentant un record avec 86.904 véhicules.



Le trafic camions d'août 2019 est par contre ressorti en recul de 9% à 118.570 unités, impacté par l'absence de reprise du marché automobile et une baisse de la consommation en Grande-Bretagne du fait de l'incertitude politique persistante.



Depuis le 1er janvier 2019, plus de 1,8 million de véhicules de tourisme et 1.059.127 camions ont traversé la Manche avec Le Shuttle et Le Shuttle Freight, respectivement en baisses de 2% et de 6% par rapport aux huit premiers mois de l'année dernière.



