Getlink (Eurotunnel) franchit le cap du milliard d'euros de recettes en 2018

Paris (awp/afp) - Le groupe Getlink, exploitant du Tunnel sous la Manche, a augmenté son chiffre d'affaires de 4% en 2018, à 1,079 milliard d'euros, porté par une bonne tenue des navettes et un record de trafic d'Eurostar.

A taux de change constants, le chiffre d'affaire est en hausse de 5%, a relevé la direction mardi.

Il s'agit de la neuvième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants. "Getlink (...) continue sur sa lancée en renforçant ses positions et en établissant de nouveaux records historiques", s'est félicité le PDG Jacques Gounon, dans un communiqué.

Eurotunnel représente près de 89% de l'activité du groupe, avec un chiffre d'affaires en progression de 5%.

L'activité navettes --transport de voitures et camions sur des navettes ferroviaires entre la France et l'Angleterre-- est en hausse de 5% à 636,4 millions d'euros, et de 6% à taux de change constants.

Le trafic a augmenté de 3% pour les véhicules de tourisme comme pour les camions, celui des autocars étant stable. Les prix moyens ont continué d'augmenter.

Les revenus tirés du réseau ferroviaire --péages payés par les opérateurs de trains de fret ou de voyageurs pour circuler dans le tunnel-- sont en hausse de 4% sur l'année, à 305,6 millions d'euros.

Les trains à grande vitesse Eurostar ont encore signé un nouveau record, ratant de peu la barre des 11 millions de passagers transportés (+7%), grâce notamment à un nouveau service Londres-Amsterdam.

Près de 2.100 trains de marchandises sont parallèlement passés dans le tunnel en 2018 (+3%).

Quant à Europorte, la compagnie de fret ferroviaire du groupe, son chiffre d'affaires est en hausse de 2% à 121 millions d'euros.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Getlink est en hausse de 5% --et de 6% à taux de change constants-- à 263,1 millions d'euros, porté notamment par une bonne dynamique des navettes.

Les résultats annuels détaillés du groupe seront publiés le 21 février.

