Getlink : Eurotunnel remet un centre de contrôle à la France

05/04/2019 | 11:55

Eurotunnel annonce avoir remis officiellement aux autorités françaises les bâtiments destinés aux douanes et aux services d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, dans le cadre du Brexit.



'Le centre de contrôle Douane-SIVEP accueillera 24h/24 et 7j/7, les agents du Ministère de l'Agriculture et les douaniers. Elle propose 9 quais de déchargement, une zone de consigne frigorifique, un parking de 100 places destiné à accueillir les camions en attente de contrôle phytosanitaire et des bureaux de 1 000 mètres carrés accueillants les différents services de l'Etat ainsi que le personnel d'Eurotunnel référent auprès des Représentants en Douane Enregistrés opérant pour les chargeurs', explique le concessionnaire de l'infrastructure du tunnel sous la Manche.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.