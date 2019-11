Getlink : Giancarlo Guenzi devient administrateur

22/11/2019 | 18:01

Le Conseil d'Administration de Getlink a désigné Giancarlo Guenzi en qualité d'administrateur. Il remplacera M. Giovanni Castellucci.



Giancarlo Guenzi est Directeur général d'Atlantia, Président de Telepass et Administrateur d'Abertis HoldCo et d'Azzura Aeroporti.



