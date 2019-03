Getlink : Modalités de mise à disposition des informations relatives à l'assemblée générale du 18 avril 2019 28/03/2019 - 17h45

COMMUNIQUE

Le 28 mars 2019 - 17h45

Modalités de mise à disposition des informations relatives à

l'assemblée générale du 18 avril 2019

Les actionnaires de Getlink SE sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le 18 avril 2019 à 10 heures, Cité des Echanges, 40 rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq- en-Baroeul. L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO du 27 février 2019 et l'avis de convocation au BALO du 27 mars 2019. Les modalités de participation et de vote figurent dans ces avis. Les renseignements et documents prévus par l'article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Les informations et documents relatifs à cette assemblée visés à l'article R. 225-73- 1 du Code de commerce figurent sur le site internet de Getlink SE, à l'adresse suivante : https://www.getlinkgroup.com/fr/actionnaires-investisseurs/assemblees- generales/AG-2019/

Getlink S.E.

Société européenne au capital de 220 000 007,20 euros

3 rue La Boétie - 75008 Paris, France

483 385 142 RCS Paris