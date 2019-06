Getlink : TCI Master Fund dépasse les 10% des votes

26/06/2019 | 12:05

The Children's Investment Master Fund a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 21 juin, le seuil de 10% des droits de vote de Getlink et détenir individuellement 9,55% du capital et 10,01% des droits de vote du groupe d'infrastructures.



Le franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. TCI Fund Management Limited précise qu'il n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Getlink, ni de demander de nomination.



A cette occasion, TCI Fund Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, n'a franchi aucun seuil et détient 11,84% du capital et 12,33% des droits de vote de Getlink.



