Getlink : a enregistré une nouvelle hausse de ses revenus au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a annoncé jeudi avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce notamment à la bonne tenue de l'activité des navettes Eurotunnel.

"Au premier trimestre 2019, le groupe s'est mobilisé sur tous les fronts, notamment dans la perspective initiale d'un Brexit le 29 mars, pour délivrer la meilleure qualité de service possible et répondre aux attentes de nos clients", a déclaré le PDG du groupe, Jacques Gounon, cité dans un communiqué.

De janvier à mars, Getlink a réalisé un chiffre d'affaires de 254,4 millions d'euros, soit une progression de 5% en données publiées comme à taux de change constants.

S'agissant de la liaison transmanche, Getlink a précisé que le chiffre d'affaires des navettes Eurotunnel avait crû au premier trimestre de 6% en données publiées et de 5% à taux de change constants, à 221,8 millions d'euros. Les revenus du groupe ont été soutenus par une hausse de 4% du trafic poids lourds. Le trafic passagers a pour sa part reculé de 2% sur les trois premiers mois, pénalisé notamment par un effet calendaire défavorable, le week-en de Pâques ayant lieu en avril cette année et non en mars comme en 2018.

Le chiffre d'affaires du réseau ferroviaire a progressé de 2% en données publiées comme à taux de change constants, à 71,8 millions d'euros. Eurostar a notamment enregistré une hausse de 1% de son trafic, avec 2,4 millions de passagers transportés sur les trois premiers mois de l'année.

"Cette croissance est portée par le succès durable de du service Londres-Amsterdam lancé le 4 avril 2018", a expliqué Getlinkl. "L'ajout d'une troisième fréquence en juin prochain devrait renforcer la dynamique", a poursuivi le groupe.

Le chiffre d'affaires de la filiale fret Europorte a de son côté progressé de 9% à 32,3 millions d'euros, grâce notamment au lancement opérationnel d'un contrat avec Total le 1er janvier.

Concernant ses perspectives, Getlink a confirmé vouloir atteindre un excédent brut d'exploitation (EBITDA) supérieur à 735 millions d'euros à l'horizon 2022.

