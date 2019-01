Getlink : a vu la croissance de son chiffre d'affaires accélérer en 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink , ex-Groupe Eurotunnel, a annoncé mardi avoir enregistré une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires en 2018, grâce notamment à un trafic record sur ses navettes poids lourds et à l'ouverture de la ligne Eurostar Londres-Amsterdam.

"Getlink, en véritable entreprise de service, continue sur sa lancée en renforçant ses positions et en établissant de nouveaux records historiques", a déclaré le PDG du groupe, Jacques Gounon, cité dans un communiqué.

Sur l'ensemble de 2018, Getlink a réalisé un chiffre d'affaires de 1,08 milliard d'euros, contre 1,03 milliard d'euros en 2017, soit une progression de 4,5% en données publiées. A taux de change constants, la croissance du groupe s'est élevée à 5%, après 4% en 2016 et 2017. Les analystes sondés par Factset tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,08 milliard d'euros et une croissance à taux de change constants de 4,5%.

Getlink a affirmé dans un communiqué avoir enregistré en 2018 sa neuvième année de croissance à périmètre comparable et taux de change constants et "un nouveau record historique de revenus", sur cette même base.

S'agissant de la liaison transmanche, Getlink a précisé que le chiffre d'affaires des navettes Eurotunnel avait crû en 2018 de 5% en données publiées et de 6% à taux de change constants, à 636,4 millions d'euros. Les revenus du groupe ont été soutenus par une hausse de 3% du trafic poids lourds, qui a atteint un record historique de 1,7 million de camions. Le trafic passagers a pour sa part progressé de 2% pour atteindre 2,7 millions de véhicules de tourisme. Le chiffre d'affaires du réseau ferroviaire a progressé de 4% en données publiées de 5% à taux de change constants, à 305,6 millions d'euros, grâce notamment à une progression de 8% du trafic Eurostar qui a lancé en avril une liaison directe Londres-Amsterdam "dont le succès est supérieur aux attentes", selon Getlink.

Le chiffre d'affaires de la filiale fret Europorte a de son côté progressé de 2% en données publiées comme en données organiques à 121 millions d'euros.

Sur le seul quatrième trimestre, Getlink a publié un chiffre d'affaires de 263,1 millions d'euros contre 249,6 millions d'euros un ans plus tôt, traduisant une croissance de 5% en données publiées et de 6% à taux de changes comparables.

Getlink publiera le 21 février prochain ses résultats annuels complets.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

