Getlink : confirme ses objectifs 2018 après une hausse de son bénéfice au S1 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire du tunnel sous la Manche Getlink a confirmé mercredi l'ensemble de ses perspectives après une progression de ses résultats au premier semestre, malgré les craintes entourant la prochaine sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Au cours du semestre écoulé, l'ex-Eurotunnel a vu son résultat net progresser de 11% en données publiées et de 15% à taux de change constants, à 39 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'est établi à 173 millions d'euros en hausse de 4,2% à données publiées et de 6% hors effet devises.

L'Ebitda (une mesure de résultat opérationnel avant amortissements) a progressé de 3,3% en données publiés et de 4% à taux de change constants sur la période, à 250 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a atteint 510 millions d'euros sur l'ensemble du premier semestre, soit une hausse de 2,6% en données publiées et de 4% hors effets de changes. Le segment Liaison Fixe, coeur de métier du groupe, a enregistré une hausse de ses revenus de 4% à taux de change constants, à 450 millions d'euros. Sur ce segment, Getlink a été pénalisé par les grèves à la SNCF, qui ont eu un impact estimé à 2,9 millions d'euros sur le chiffre d'affaires généré par le réseau ferroviaire sur l'ensemble du premier semestre. Le chiffre d'affaires du service navettes a lui bénéficié de hausses des prix moyens. Le segment Europorte a pour sa part vu ses revenus se stabiliser à 60 millions d'euros.

Le consensus compilé par FactSet tablait en moyenne sur un résultat net semestriel de 50 millions d'euros, sur un Ebitda de 248 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 513 millions d'euros.

"Au premier semestre 2018, Getlink publie le neuvième premier semestre consécutif de croissance de son chiffre d'affaires et de son Ebitda", a commenté le PDG de Getlink, Jacques Gounon cité dans un communiqué.

Déjà publié, le trafic passagers a atteint 1,19 million de véhicules de tourisme au premier semestre, marquant une croissance de 2% par rapport à la même période de 2017. Le trafic camions a établi "un nouveau record semestriel" avec 845.132 véhicules entre janvier et juin. Du côté des trains à grande vitesse Eurostar, le groupe assure depuis le mois de mai une nouvelle liaison Londres-Amsterdam en moins de 4 heures.

Getlink a confirmé ses prévisions d'Ebitda à changes et périmètre constants pour 2018 et 2022, soit 545 et 732 millions d'euros respectivement. Pour 2018, Getlink indique par ailleurs viser un dividende de 35 centimes d'euros par action.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

