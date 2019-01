Getlink : croissance de 5% du CA annuel à changes constants

22/01/2019 | 08:03

Getlink dévoile un chiffre d'affaires de l'exercice 2018 de 1,079 milliard d'euros, en croissance de 5% à taux de change constant, établissant ainsi à cette occasion un nouveau record historique de revenus à taux de change et périmètre constants.



A 958,4 millions d'euros, le chiffre d'affaires d'Eurotunnel (tunnel sous la Manche) a enregistré une hausse de 5%, dont une augmentation de 6% pour les navettes, une progression de 5% du réseau ferroviaire et une baisse de 7% des autres revenus.



Concernant son activité d'opérateurs de fret ferroviaire (Europorte et ses filiales) le chiffre d'affaires ressort en hausse de 2% à 121 millions, une augmentation essentiellement liée à un surcroît d'activité chez les principaux clients.



