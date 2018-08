Getlink : enregistre une nouvelle hausse de son trafic passagers en juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a vu son trafic passagers croître en juillet sur un an tandis que le transport de camions a enregistré un nouveau record, selon un communiqué publié jeudi.

Le concessionnaire du tunnel sous la Manche a indiqué que son trafic passagers (transport de véhicules de tourisme et d'autocars) avait progressé de 3% sur un an en juillet, à 314.955 véhicules, après une hausse de 4% sur un an en juin. Le mois dernier a été le second meilleur mois de juillet depuis la fin des ventes hors taxes pour les voyages à l'intérieur de l'Union européenne en 1999. Le record a été atteint en juillet 2016.

Getlink a enregistré un trafic de camions en hausse de 6% sur un an, à 144.990 poids lourds, "le meilleur mois de juillet de son histoire" et son troisième meilleur trafic historique après mars 2018 et mars 2017.

Sur l'ensemble des sept premiers mois de l'année, Getlink a enregistré une progression de 2% du trafic passagers par rapport à la même période en 2017, et une hausse de 3% du trafic camions.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire