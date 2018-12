Getlink : grimpe sur une prise de participation d'Eiffage

18/12/2018 | 09:23

Getlink s'adjuge 4,8% en début de séance, Eiffage ayant acquis sur le marché 5,03% du capital représentant 4,33% des droits de vote de la société concessionnaire du tunnel sous la Manche jusqu'en 2086 et acteur des infrastructures de mobilité en Europe.



'Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eiffage visant à diversifier son portefeuille de concessions, déjà fort de nombreuses participations dans des infrastructures de transport en Europe, ainsi qu'à en allonger la durée', explique le groupe de BTP.



Cet investissement de 307,5 millions d'euros a été financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible. Il a l'intention d'être un investisseur de long terme de Getlink et se réserve la possibilité de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.