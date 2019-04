Getlink : hausse de 5% du CA au 1er trimestre

18/04/2019 | 08:44

Le groupe d'infrastructures Getlink publie un chiffre d'affaires en croissance (à taux de change constant) de 5% à 254,4 millions d'euros au titre du premier trimestre 2019, dont des hausses de 4% pour Eurotunnel et de 9% pour Europorte.



Au sein d'Eurotunnel, le chiffre d'affaires navettes a progressé de 5% grâce notamment à une augmentation du yield, tandis que le chiffre d'affaires du réseau ferroviaire s'est accru de 2% porté par le trafic Eurostar et malgré la grève du zèle des douaniers français.



'Ce trimestre positif marqué par une croissance organique forte et le renforcement du pricing power, conforte le groupe dans ses perspectives à long terme', indique Getlink qui, dans le contexte actuel, confirme donc ses prévisions d'EBITDA à horizon 2022.



