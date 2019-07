Getlink : hausse de 5% du bénéfice net semestriel

23/07/2019 | 08:29

Getlink, le groupe d'infrastructures opérant notamment le tunnel sous la Manche, affiche un bénéfice net en hausse de 5% à 41 millions d'euros au titre du premier semestre 2019, mais un EBITDA en légère baisse de 2% à 255 millions.



Le chiffre d'affaires s'élève à 523 millions d'euros, en augmentation de 2% (malgré l'impact négatif estimé de 10 millions du mouvement de grève des douaniers français, entre le 4 mars et le 15 mai), dont des croissances de 1% pour Eurotunnel et de 10% pour Europorte.



L'absence d'accord pour le Brexit le 31 octobre prochain devenant très probable, Getlink se fixe pour objectif de référence pour l'année 2019 un EBITDA de 560 millions d'euros. Il a aussi pour cible un dividende 2019 de 41 centimes d'euro par action.



