Getlink : hausse du trafic passagers en novembre, nouveau record pour le fret

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a fait état mardi d'une progression de son trafic passagers en novembre, tandis que le fret a enregistré un nouveau record historique pour ce mois.

Le mois dernier, le trafic passagers du concessionnaire du tunnel sous la Manche s'est établi à 163.621 véhicules, soit une hausse de 16% sur un an. En nombre de passagers transportés, il s'agit du meilleur mois de novembre pour Getlink depuis l'année 2013.

Le trafic camions a pour sa part connu le meilleur mois de novembre de son histoire, avec 151.107 véhicules, soit une progression de 8% sur un an. "Il s'agit également du troisième meilleur mois tous mois confondus derrière octobre 2018 et mars 2017 qui comptaient un jour de plus", a précisé Getlink.

Depuis le début de l'exercice, le trafic passagers a augmenté de 3% par rapport à la même période de 2017. Le trafic camions a progressé de 4% sur l'ensemble de ces 11 mois, selon Getlink.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire