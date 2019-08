Getlink : le trafic passagers et camions a baissé au mois de juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a fait état mardi d'une baisse de son trafic de passagers et de camions au mois de juillet.

Au cours du septième mois de l'année, le trafic de passagers (transport de véhicules de tourisme et d'autocars) du concessionnaire du tunnel sous la Manche s'est établi à 294.044 véhicules, soit un recul de 7% par rapport à juillet 2018, en raison d'un "effet calendaire défavorable avec des départs en vacances plus tardifs", a souligné le groupe dans un communiqué. Depuis le début de l'année, 1,46 million de véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle, soit un repli de 3% par rapport aux sept premiers mois de 2018.

Le trafic de camions a également accusé un recul le mois dernier, avec 130.936 véhicules transportés, soit une diminution de 10% sur un an. Le trafic a été pénalisé par "l'absence de reprise du marché de l'automobile et une baisse de la consommation en Grande-Bretagne", a expliqué Getlink. Depuis le début de l'année, 940.557 camions ont traversé la Manche avec les navettes du groupe, soit une baisse de 5% sur un an.

