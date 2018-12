Getlink : mois de novembre record pour Le Shuttle Freight

11/12/2018 | 09:23

Getlink revendique un mois de novembre record pour Le Shuttle Freight avec 151.107 camions transportés, soit 8% de plus qu'un an auparavant. Il s'agit aussi du troisième meilleur mois dans l'absolu derrière octobre 2018 et mars 2017 qui comptaient un jour de plus.



L'opérateur du tunnel sous la Manche indique aussi avoir enregistré son meilleur mois de novembre depuis 2013 pour le trafic des Navettes Passagers, avec 163.621 véhicules transportés, en bond de 16% en comparaison annuelle.



Depuis le 1er janvier, plus de 1,5 million de camions ont traversé la Manche avec Le Shuttle Freight et plus de 2,4 millions véhicules de tourisme à bord des Navettes, en progressions respectives de 4% et 3% par rapport aux onze premiers mois de 2017.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.