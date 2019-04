Getlink : nomination d'un nouveau DRH

01/04/2019 | 11:23

Le groupe Getlink annonce ce jour la nomination, effective dès ce lundi, de Bertrand Gérard au poste de Directeur ressources humaines.



Il devient également président du CIFFCO, l'organisme privé de formation ferroviaire du groupe.



'Il reportera directement à François Gauthey, Directeur Général délégué, et mettra son expérience au service du Groupe pour accompagner les équipes opérationnelles en contribuant, notamment, à la culture digitale et au développement des compétences', indique Getlink.



Bertrand Gérard remplace Xavier Moulins, qui a quitté Getlink le 29 mars.





