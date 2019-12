Getlink : nomme une nouvelle directrice RSE

02/12/2019 | 09:15

Getlink annonce la nomination de Sandrine Prieur au poste de directrice RSE à compter du 2 décembre 2019.



Elle a été dernièrement directrice adjointe de l'environnement et du développement durable du Groupe ADP, en charge de la performance RSE et de la politique environnementale et énergétique.



Sandrine Prieur intègre le comité exécutif de Getlink et reportera directement à François Gauthey, Directeur Général délégué du Groupe.



' La création de cette fonction au sein du COMEX illustre la volonté du Groupe de mettre davantage en valeur la réalité de l'engagement éco-responsable d'Europorte, d'ElecLink et d'Eurotunnel depuis 25 ans. L'expertise de Sandrine va nous permettre d'accélérer cet impact et mieux le faire connaitre ', a déclaré François Gauthey.



