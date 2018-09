Getlink : nouveau record en août pour Shuttle Freight

11/09/2018 | 09:46

Getlink annonce ce jour que son Shuttle Freight a enregistré en août 2018 un quatrième record de trafic mensuel, avec 130.926 camions transportés (+3% par rapport à août 2017).



Il s'agit du meilleur mois d'août de l'histoire de Getlink, dont le service Shuttle Freight permet de transporter entre la France et le Royaume Uni des camions à bord de navettes passant par le tunnel sous la Manche.



Le trafic des navettes passagers s'est inscrit en légère hausse de 0,3% par rapport au mois d'août 2017, avec 362.905 véhicules transportés, soit le second meilleur trafic au même titre qu'août 2015 en ce qui concerne les voitures.



Depuis le 1er janvier, plus de 1,1 million de camions ont traversé la Manche avec le Shuttle Freight et près de 1,9 million véhicules de tourisme ont traversé à bord des navettes, en croissances respectives de 3% et 2% par rapport aux huit premiers mois de 2017.





