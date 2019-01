Getlink : nouvel accord collectif d'épargne salariale

14/01/2019 | 09:47

Getlink (ex Groupe Eurotunnel) annonce la signature d'un nouvel accord collectif d'épargne salariale applicable à l'ensemble des salariés du groupe en France, dispositif applicable depuis le 1er janvier 2019.



Il porte sur une période de trois ans et prévoit une formule de sur-abondement incitant l'ensemble des collaborateurs concernés à y souscrire. Le mécanisme du Plan d'Epargne Groupe France sera repris au Royaume-Uni sous la forme du sur-abondement du Share Incentive Plan.



Ce nouveau dispositif propose un taux d'abondement à hauteur de 100% pour les 900 premiers euros investis, puis 50% pour les 300 euros suivants et 25% au-delà de 1.200 euros. Le gain potentiel est augmenté de près de 17% par rapport au dispositif précédent.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.