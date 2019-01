Getlink : réaction au vote négatif du Parlement britannique

16/01/2019 | 07:30

Après le vote de la Chambre des Communes contre la ratification de l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, Getlink 'appelle les responsables politiques à préciser dès que possible la nature des accords douaniers à mettre en place'.



'Seules des règles claires permettront aux acteurs économiques de continuer à investir et à créer des emplois et de préserver la dimension humaine, sociale et culturelle des échanges entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne', affirme-t-il.



Rappelant que 26% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE passent par le Tunnel, Eurotunnel 'travaille à ce que les nouveaux contrôles douaniers post-Brexit n'aient pas d'impact significatif sur le trafic dans le Tunnel'.



