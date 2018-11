Getlink : record historique de trafic camions en octobre

13/11/2018 | 08:58

Getlink revendique un record historique pour Le Shuttle Freight au mois d'octobre avec 152.129 camions transportés, soit 7% de mieux qu'en octobre 2017, et son meilleur mois d'octobre depuis 2002 pour les Navettes Passagers avec 204.049 véhicules (+3%).



Depuis le 1er janvier, plus de 1,4 million de camions ont traversé la Manche avec Le Shuttle Freight et plus de 2,3 millions véhicules de tourisme ont traversé à bord des Navettes, en hausses de respectivement 3% et 2% par rapport aux 10 premiers mois de 2017.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.