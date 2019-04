Getlink : record historique mensuel pour le Shuttle Freight

15/04/2019 | 09:14

Getlink annonce qu'en mars 2019, son Shuttle Freight a transporté 152.943 camions, soit 5% de mieux que sur la même période en 2018, établissant un nouveau record historique mensuel. Depuis le 1er janvier, 440.012 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes.



De leur côté, les Navettes Passagers ont transporté 174.767 véhicules de tourisme, une baisse de 4% due à un effet calendaire défavorable avec le week-end de Pâques. Depuis le 1er janvier, près de 490.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle.



'Le mouvement national de grève du zèle observé par les douaniers depuis le 4 mars a entraîné une perte de trafic Eurostar estimée à 110.000 passagers et pour le Shuttle à plusieurs milliers de camions et de voitures sur le sens France - Grande-Bretagne', indique-t-il.



