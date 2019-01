Getlink : recule malgré des résultats positifs

22/01/2019 | 16:58

Le titre Getlink s'affiche ce mardi, à quelques dizaines de minutes de la clôture, en légère baisse (-0,2%), malgré un chiffre d'affaires de l'exercice 2018 de 1,079 milliard d'euros, en croissance de 5% à taux de change constant, établissant ainsi à cette occasion un nouveau record historique de revenus à taux de change et périmètre constants.



L'analyste Oddo BHF a d'ailleurs annoncé ce matin maintenir sa recommandation achat sur le titre, le CA étant légèrement supérieur aux attentes du broker.



'Dans le détail, nous retenons sur l'ensemble de l'année une hausse du CA concession de 5% à 958.4 ME portée par le dynamisme des Navettes de +6%. (...) Au-delà des Navettes, le CA des Réseaux Ferroviaires s'apprécie de 5% avec une hausse du trafic Eurostar de +7% bénéficiant du nouveau service Londres Amsterdam. Le chiffre d'affaires de Europorte progresse, lui, de 2% ce qui est cohérent avec nos attentes', précise Oddo BHF.



L'analyste accompagne sa recommandation d'un objectif de cours 'prudent' de 11,90 euros. '[Notre cible] n'intègre pas de prime spéculative alors même que Atlantia et Eiffage détiennent respectivement 15.5% et 5.03% du capital (et TCI environ 11%) ce qui devrait entretenir un momentum favorable au titre.'





