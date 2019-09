Getlink se dit prêt pour le Brexit pour le transport de passagers et de marchandises

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant du tunnel sous la Manche Getlink a annoncé lundi être "prêt pour le Brexit".

"Eurotunnel a travaillé avec les Etats pour offrir à ses clients le service le plus simple et le plus rapide pour traverser la Manche dans le cas où le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers le 31 octobre 2019 sans avoir trouvé d'accord avec l'Union Européenne", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Pour les passagers empruntant le tunnel sous la Manche, les contrôles de passeport ou de carte d'identité seront réalisés à leur embarquement comme c'était déjà le cas jusqu'à présent.

Concernant les marchandises, un nouveau cadre s'appliquerait en cas de "no deal" avec une pré-déclaration dans les systèmes douaniers avant l'arrivée du camion sur le terminal de Coquelles ou celui de Folkestone. Une zone disposant de neuf quais de chargement-déchargement sera mise à disposition pour vérifier les camions en provenance du Royaume-Uni que les autorités françaises souhaiteraient vérifier plus en détail, a également indiqué Getlink.

Par ailleurs, un nouveau parking de 240 places entièrement sécurisé sera dédié aux camions en partance pour le Royaume-Uni.

