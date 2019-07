Getlink : se tasse après son 'Brexit warning'

23/07/2019 | 11:05

L'action Getlink perdait environ 1% dans une Bourse de Paris en hausse de l'ordre de 0,5% après la révision à la baisse d'une de ses projections par le groupe pour cause de Brexit.



En effet, l'opérateur du tunnel sous la Manche estime désormais 'très probable' l'hypothèse d'une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre prochain : 'l'objectif de référence pour 2019 est celui du 'no-deal''. En conséquence, il ne vise plus en 2019 que la borne basse de la fourchette d'EBITDA communiquée en début d'année, soit 560 millions, alors que la borne haute se situait à 575 millions.



Cela étant, Eurotunnel entend servir un dividende de 0,41 euro au titre de l'exercice 2019, contre 0,36 euro lors pour 2018. Enfin, les prévisions à horizon 2022 ont été maintenues, ce qui comprend un EBITDA de 735 millions et une augmentation annuelle du dividende de 5 centimes.





