Getlink : trafic en baisse au mois de juillet

13/08/2019 | 09:09

Getlink a fait état mardi d'un trafic en baisse sur ses navettes en juillet, un repli qui intervient alors que l'économie britannique commence à montrer quelques signes de faiblesse.



L'opérateur du tunnel sous la Manche a indiqué ce matin que ses navettes passagers avaient transporté 294.044 véhicules de tourisme le mois dernier, un chiffre en baisse de 7% par rapport à juillet 2018.



Getlink explique que le trafic des voitures particulières a été pénalisé par un effet calendaire défavorable, avec des départs en vacances plus tardifs cette année.



Le trafic des navettes camions est lui ressorti en baisse de 10%, affecté par l'absence de reprise du marché automobile et une baisse de la consommation en Grande-Bretagne.



Ces chiffres paraissent alors que l'économie britannique s'est contractée de 0,2% au deuxième trimestre, un repli dû pour l'essentiel à la perspective du Brexit selon les économistes.



