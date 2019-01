Getlink : trafic record pour le Shuttle Freight en 2018

10/01/2019 | 09:18

Getlink fait part d'un nouveau record de trafic annuel pour son service de navettes camions en 2018, avec près de 1,7 million de camions ayant traversé la Manche (+3%). Plus de 2,7 millions de véhicules de tourisme ont utilisé le tunnel à bord des Navettes (+2%).



Sur le seul mois de décembre 2018, le Shuttle Freight a transporté 130.510 camions, soit 2% de mieux qu'au mois de décembre 2017, et les Navettes Passagers ont transporté 235.588 véhicules de tourisme, soit une hausse de +1% en comparaison annuelle.



