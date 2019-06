Getlink : vers une entrée dans le CAC Next 20

14/06/2019 | 14:20

A l'issue de la revue trimestrielle de la composition des indices de la famille CAC, Euronext indique que le titre du groupe d'infrastructures Getlink -opérateur du tunnel sous la Manche-entrera dans l'indice CAC Next 20 et sortira ainsi du CAC Mid 60.



Parmi les autres changements, Thales va faire son entrée dans le CAC40, tandis que Valeo et Worldline en seront exclus. Getlink sera remplacé au sein du CAC Mid 60 par Coface, qui fera aussi son entrée dans le SBF120.



Euronext précise que tous ces changements entreront en vigueur à partir du lundi 24 juin prochain, et que la prochaine réunion trimestrielle de son conseil de direction des indices est prévue le 12 septembre.



