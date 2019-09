TCI Fund Management Limited détient 12,38% de Getlink et 15,05% de ses droits de vote

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement activiste TCI Fund Management Limited (TCI) a franchi en hausse, le 15 septembre, le seuil de 15% des droits de vote de l'exploitant du tunnel sous la Manche Getlink, a indiqué mercredi L'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis. TCI détient 12,38% du capital et 15,05% des droits de vote de Getlink.

Ce franchissement de seuil a eu lieu dans le cadre des activités de TCI pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, précise cet avis.

The Children's Investment Master Fund, pour le compte duquel agit TCI, a franchi individuellement en hausse, le 12 septembre 2019, le seuil de 10% du capital de Getlink et détenait à cette date 10,01% du capital et 12,26% des droits de vote, indique le document.

"L'acquisition des titres et 'equity swaps' de la société Getlink SE par TCI Fund Management Limited s'inscrit dans le cadre normal de son activité 'd'investment service provider' menée sans intention de mettre en œuvre une stratégie particulière à l'égard de la société Getlink SE ni d'exercer, à ce titre, une influence spécifique sur la gestion de cette dernière", a déclaré le fonds dans un courrier adressé le 17 septembre à l'AMF.

"TCI Fund Management Limited n'agit pas de concert avec un tiers et n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société Getlink", ajoute le document. TCI Fund Management Limited "n'a pas l'intention de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance", explique le courrier.

A la Bourse de Paris, l'action Getlink plie de 0,15%, à 13,30 euros vers 12h20.

