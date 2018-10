Troisième trimestre 2018 : nouvelle forte hausse du chiffre d’affaires de +7 % 23/10/2018 - 7h30

 Accord conclu avec High Speed 1, Lisea et SNCF Réseau pour étudier la perspective d'un lien ferroviaire direct à grande vitesse entre Londres et Bordeaux ;

 Plus de 40 visites et groupes de travail ministériels, administratifs et de parties prenantes françaises, britanniques et européennes ont été organisés au troisième trimestre 2018, portant au total à plus de 500 le nombre de visites depuis l'annonce du Brexit.