Eurotunnel : l'OPE sur les bons de souscription devrait démarrer demain 24/06/2009 11:11



L'Autorité des Marchés Financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique d'échange simplifiée de Groupe Eurotunnel (GET) sur les bons de souscription d'actions (GET SA BS).

Cette OPE devrait être ouverte du jeudi 25 juin au mercredi 15 juillet pour un règlement-livraison et une cotation des actions nouvelles à partir du 27 juillet, d'après le calendrier indicatif publié dans la note d'opération.

L'offre vise la totalité des 4.307.026.273 Bons en circulation et pourra donner lieu à la création de 136.730.992 actions nouvelles GET, soit une augmentation de plus de 70% du capital existant.

L'OPE est lancée sur la base d'un ratio d'échange d'une action ordinaire GET de 0,40 Euro de valeur nominale à émettre pour 35 Bons apportés.

Aux termes de l'offre, une action ordinaire GET SA sera donc remise en échange de chaque apport de 35 Bons. Mais ce ratio d'offre tient compte de l'avance de 0,4 Euro versée par l'Agent des Apporteurs par action à émettre afin de libérer la totalité de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre.

Le "véritable" ratio d'échange (théorique) est donc de 1 action ordinaire Groupe Eurotunnel à émettre en échange de 31,5 Bons et du versement de 0,40 Euro correspondant à la valeur nominale de l'action à émettre en échange de cet apport. Il est en effet précisé dans la note d'information détaillée que, pour chaque apport de 35 Bons en échange d'une action nouvelle, l'Agent des Apporteurs conservera pour sa part une fraction des actions GET en remboursement des sommes qu'il aura avancées afin de libérer la valeur nominale des Actions Ordinaires (soit 0,40 Euro par action nouvelle). A chaque Apport de 35 Bons à l'Offre, l'Agent des Apporteurs conservera donc la fraction d'actions GET SA correspondant à 3,5 Bons.

Les porteurs de BSA qui n'apporteraient pas leurs bons à cette offre auront encore la possibilité de les exercer en 2011 conformément aux conditions initiales du projet. Les BSA visés seront exerçables en 2011 à raison de 0,034 action GET pour chaque BSA exercé (soit un ratio inverse, arrondi, de 29,41 BSA à exercer pour une action), le prix d'exercice étant égal à la valeur nominale des actions GET à émettre, soit 0,40 Euro.

