Assemblée générale annuelle du 30 avril 2020 : Getlink propose la nomination de 2 nouveaux Administrateurs indépendants et un échelonnement des mandats des membres du conseil

Getlink SE (Paris:GET) annonce la proposition de nomination de 2 nouveaux administrateurs indépendants à l’assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2020. Cette proposition clôt un processus de sélection et de réflexion solide et approfondi sur sa composition, mené par le comité des nominations et le conseil d’administration.

Les nouveaux administrateurs dont la nomination est proposée sont :

Sharon Flood, de nationalité britannique, qui apportera au conseil d’administration son expertise reconnue en matière de finances, sa connaissance du domaine ferroviaire, ainsi que ses compétences et son expérience en tant qu’administratrice indépendante de sociétés internationales.

Jean-Marc Janaillac, de nationalité française, qui apportera au conseil d’administration, de par sa stature reconnue de Président et de Directeur Général, une expérience riche dans le secteur des infrastructures régulées et une connaissance fine des transports internationaux et de leurs modèles économiques.

Les domaines d’expertise ainsi que la diversité des savoir-faire de ces deux administrateurs seront des atouts majeurs pour le développement de Getlink.

Le Conseil proposera également à l’assemblée générale du 30 avril 2020, le renouvellement échelonné des mandats de quatre administrateurs pour assurer une transition progressive :

Peter Levene, pour une durée expirant en 2021, à l’issue de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’exercice 2020 ;

Jean-Pierre Trotignon et Perrette Rey pour une durée expirant en 2022, à l’issue de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’exercice 2021 ;

Colette Lewiner pour une durée expirant en 2023, à l’issue de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’exercice 2022 ;

Il est rappelé que Colette Neuville, présidente du comité des rémunérations et administrateur référent, a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, qui expirera à l’issue de l’assemblée générale du 30 avril 2020. Il en va de même pour Philippe Vasseur lesquels ayant atteint 12 années de mandat se retirera de son mandat par anticipation. Le conseil d’administration rend hommage à Colette Neuville et Philippe Vasseur pour leur engagement durable et de tous les instants dans le développement de Getlink SE et leur contribution à l’évolution de la gouvernance.

Enfin, Jacques Gounon, Giancarlo Guenzi, Elisabetta de Bernardi di Valserra, Stéphane Sauvage, Philippe Vanderbec, Corinne Bach, Bertrand Badré et Patricia Hewitt, continueront de siéger au conseil d'administration.

Sharon Flood, diplômée du Chartered Institute of Management Accountants et après un diplôme universitaire en mathématiques, Sharon Flood a suivi un MBA de de l’INSEAD. Sharon Flood, a acquis une expérience reconnue en finances et stratégie dans différentes sociétés, notamment Castorama/Kingfisher et les grands magasins John Lewis, où elle a assumé la fonction de Directrice Finances. Elle a également occupé la fonction de chef des opérations financières du groupe Sun European Partners. Sa carrière riche comprend plus de cinq années ans en qualité de membre du conseil d’administration de Network Rail, le propriétaire de l'infrastructure ferroviaire britannique, où elle présidait les comités d'audit et de risque, de trésorerie et de durabilité environnementale, et quatre années en tant que présidente du Conseil de surveillance pour S T Dupont SA. Elle est actuellement présidente de l'audit de Pets at Home plc, la première société britannique de soins pour animaux de compagnie, et de Crest Nicholson plc, un constructeur de maisons britannique. Elle est membre du conseil d’administration du Science Museum Group et de l'université de Cambridge. Sharon rejoindra le conseil d'administration de Getlink SE en septembre 2020, sous réserve du vote de l’assemblée générale, après avoir terminé son deuxième mandat chez Network Rail.

Jean-Marc Janaillac, diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC) et ancien élève de l’École Nationale d’Administration (ENA), après un début de carrière dans l’administration française (1980-1997), a successivement été Directeur-général délégué d’AOM (1997-2000), puis Président-Directeur général de Groupe Maeva (2000-2002). Il a rejoint la RATP en 2004, en qualité de Directeur général du développement ; il est devenu Président-directeur général (2004-2010) puis Président du Directoire (2010-2012) de RATP Développement. En 2012, il devenait Président-directeur général de Transdev (2012-2016), groupe international spécialisé dans le domaine des transports terrestres, Jean-Marc Janaillac a également été administrateur d’Air France de 1989 à 1994 et Président-Directeur général du groupe Air France-KLM et Président d’Air-France (2016 -2018). Depuis 2018, il est Président de la Fnege (Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises).

L’assemblée générale mixte se tiendra le 30 avril 2020 à 10 heures Maison de la Chimie, 28 bis Rue Saint-Dominique, 75007 Paris. L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 4 mars 2020. Les informations et documents relatifs à cette assemblée, visés à l’article R. 225-73- 1 du Code de commerce, figureront sur le site internet de la société à l’adresse suivante : https://www.getlinkgroup.com

