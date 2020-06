GETLINK-S.E. : Trafics Navettes du mois de mai 2020

Regulatory News:

GETLINK-S.E. (Paris:GET):

Mai-20 Mai-19 Variation Jan-Mai 2020 Jan-Mai 2019 Variation Navettes Camions Camions 90 301 127 697 -29% 557 023 687 272 -19% Navettes Passagers Véhicules de tourisme* 41 644 213 613 -81% 481 498 930 270 -48%

* Y compris voitures, motos, véhicules avec remorques, caravanes, camping-cars et autocars.

Dans un contexte post déconfinement intervenu le 11 mai dernier mais comportant toujours des restrictions importantes de voyage, empêchant en France toute personne de voyager à plus de 100km de son domicile, Eurotunnel continue d’assurer prioritairement l’approvisionnement entre la France et la Grande-Bretagne via ses services de Navettes Passagers et Camions.

Pour rappel, depuis mi-mars Eurotunnel a pris des mesures de protection (gestes barrières et distanciation physique) qui restent aujourd’hui appliquées tant pour les personnels que les clients en plus d’une réduction volontaire du nombre de camions emportés par mission. Cette réduction ne s’applique pas aux voitures et vans transportés par les Navettes Passagers dans la mesure où les passagers restent dans leurs véhicules et n’ont à aucun moment de contact physique direct avec les personnels ou autres clients.

Le Shuttle Freight a transporté plus de 90 000 camions en mai 2020 grâce notamment à la résilience de la demande en produits alimentaires, pharmaceutiques et de e-commerce. Avec en moyenne 4 départs par heure, Le Shuttle est particulièrement adapté à ce type de flux et confirme une nouvelle fois que le Tunnel est un Lien Vital entre la Grande-Bretagne et l’Europe continentale. Depuis le 1er janvier, plus de 557 000 camions ont traversé à bord de nos Navettes.

En mai 2020, les Navettes Passagers ont transporté plus de 41 000 véhicules de tourisme. Ce chiffre est à mettre en perspective avec les strictes restrictions imposées par les gouvernements français et britanniques pour le franchissement de la frontière. Depuis le 1er janvier, plus de 481 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord de nos Navettes.

La publication des chiffres de trafic du mois de juin se fera le mardi 7 juillet 2020 avant Bourse.

